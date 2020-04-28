比亞迪首季純利逾1億人幣　倒退近85%

集團預計，第二季國內疫情影響逐漸消退，汽車行業穩步復甦。其中新能源汽車銷量及收入將走出低谷，帶動集團收入實現恢復性增長。同時，新能源汽車成本持續下降，有助推動集團盈利提升。

手機部件及組裝業務方面，由於主要客戶份額持續提升，及新零部件項目成果顯現，玻璃陶瓷等業務的產品出貨量增長迅速，盈利能力預計在第二季度明顯提升，經營利潤率得到大幅改善。此外，口罩生產預計也將為集團的銷售收入及盈利增長提供正面貢獻。

光伏業務方面，集團預期受海外市場疫情影響，光伏業務於第二季持續受壓。

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