住房不炒！深圳再警告：嚴打惡意炒高樓價

據內媒報道，深圳市住建局再次發聲，嚴打惡意炒高樓價。該局局長張學凡在參加當地直播節目時，回應深圳樓市問題，並首次公布對開發商「惜售」樓盤現象的處罰新招，透露已暫停有關項目開發商在深圳所有項目的「網簽」程序。

「網簽」為內地買樓必然步驟之一，當買家簽訂臨時合約，發展商或代理便會把交易資訊，傳送至政府網站進行備案，並在網上公布，具備法律效力，目的是讓物業交易更透明化，防止「一房多賣」。

他亦列舉出不少經濟手段，以交易環節為例，對高樓價採取少槓桿、高利率、高稅收等手段，主要與普通住宅物業有所差別化；在持有物業環節，接下來也可能考慮房地產稅的問題。

近期市場熱烈討論深圳樓市亂象，深圳5部門於上周更聯手展開調查行動。中國人民銀行深圳市中心支行及深圳銀保監局表示，已要求商業銀行對信貸資金是否違規流入房地產領域開展全面調查。

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