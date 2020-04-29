內銀純利低增長　交行不良貸雙升

交行今年首季盈利按年僅錄得1.8%的增長，至214.51億元人民幣(下同)，為周二業績出爐的大型國有銀行中表現最差。該集團壞帳水平明顯惡化，不良貸款率較去年底上升0.12個百分點，至1.59%，不良貸款餘額更較去年底飆升逾百億元。

值得留意的是，交行信用減值損失為118.92億元，按年增加11.92億元，增幅多達11.14%。該行管理層表示，首季度銀行面對新冠肺炎疫情的衝擊，會「緊盯全年目標」。至於衡量銀行應對壞帳能力標準之一的撥備覆蓋率，交行相關水平錄得大倒退，較去年底下降17.58個百分點，至154.19%。一般而言，比例愈高，銀行應對壞帳大幅上升時的穩健程度也相對愈高。

農業銀行管理層亦表示，該行推進疫情防控及業務經營工作，並且支持企業復產復工，保持業務經營業績的基本穩定。該行首季純利641.87億元，而不良貸款率與去年底持平，不過，不良貸款餘額增加94.83億元。

淨息差作為內銀盈利能力的關鍵指標，亦是市場關注之重點，過去多家內地銀行的管理層，均曾經預警淨息差有收窄的壓力。

工行、建行，以及交行今年第一季息差均錄得收窄，介乎0.03至0.07個百分點，影響內銀第一季淨利息收入按年增速普遍下降至僅中單位數，至於農行則未有在首季業績當中公布淨息差的數字。

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