內銀純利低增長 交行不良貸雙升
2020年04月29日 00:05
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多間大型內銀公布首季成績表，盈利按年普遍錄低單位數增幅。受內地貨幣政策偏向寬鬆影響，市場利率下行，拖累今年首季內銀淨息差受壓，建設銀行(00939)息差收窄壓力較明顯，較去年底下跌0.07個百分點，至2.19%，期內純利僅升逾5%。內地經濟放緩更令內銀資產質素惡化，當中交通銀行(03328)的不良貸款率及不良貸款餘額均錄「雙升」。
交行今年首季盈利按年僅錄得1.8%的增長，至214.51億元人民幣(下同)，為周二業績出爐的大型國有銀行中表現最差。該集團壞帳水平明顯惡化，不良貸款率較去年底上升0.12個百分點，至1.59%，不良貸款餘額更較去年底飆升逾百億元。
值得留意的是，交行信用減值損失為118.92億元，按年增加11.92億元，增幅多達11.14%。該行管理層表示，首季度銀行面對新冠肺炎疫情的衝擊，會「緊盯全年目標」。至於衡量銀行應對壞帳能力標準之一的撥備覆蓋率，交行相關水平錄得大倒退，較去年底下降17.58個百分點，至154.19%。一般而言，比例愈高，銀行應對壞帳大幅上升時的穩健程度也相對愈高。
工商銀行(01398)、建設銀行及農業銀行(01288)今年首季則多賺介乎3.03至5.12%。建行管理層表示，首季度新冠肺炎疫情加速在全球蔓延，對世界經濟、金融造成重大影響，內地經濟下行壓力持續加大，銀行經營面臨的不確定性因素增多。該集團將密切關注疫情走勢和宏觀政策變化，穩守風險底線。
農業銀行管理層亦表示，該行推進疫情防控及業務經營工作，並且支持企業復產復工，保持業務經營業績的基本穩定。該行首季純利641.87億元，而不良貸款率與去年底持平，不過，不良貸款餘額增加94.83億元。
淨息差作為內銀盈利能力的關鍵指標，亦是市場關注之重點，過去多家內地銀行的管理層，均曾經預警淨息差有收窄的壓力。
工行、建行，以及交行今年第一季息差均錄得收窄，介乎0.03至0.07個百分點，影響內銀第一季淨利息收入按年增速普遍下降至僅中單位數，至於農行則未有在首季業績當中公布淨息差的數字。
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