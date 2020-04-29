大健：散戶唔熟例　落場勿瞓身

最近紐約期油個別合約價格一度跌至負數，對於這個罕見現象的前因後果，以及已有多少投資者因而損手已經有很多討論。心生奇怪的是，既然油價負數從未發生，芝加哥期貨交易所(CME)何來的遠見能一早設計出可接受負價格買賣的交易系統？

翻查資料，期油價格出現負數的可能性在過去幾年均曾引起討論，但交易所似乎沒有認真處理這個當時只停留在「理論」的情況。直至今年4月8日，即是5月份期油合約真的跌至負價格之前不足兩星期，CME通知結算會員基於期油出現負價的機會漸大，故交易所已調整系統以支援這個情況。

換句話說，筆者覺得驚訝只反映對期油市場認知不足，以及未有緊貼最新資訊。筆者經常強調要在一個遊戲中勝出就必須熟悉遊戲規則，在投資市場也是一樣。當然，作為一個散戶很難巨細無遺去清楚每一個細節，亦並非叫你因此而絕不沾手，只是但凡投資皆有風險，不懂遊戲規則也是風險之一。所以必須要注意管理風險，減低在意外發生時的損失，最簡單莫過於切勿「瞓身」。

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