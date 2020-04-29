澳門今月賭收睇冧95%　破紀錄

澳門最快於本周內發布4月博彩收入數據，市場一面倒看淡，料按年跌幅將破紀錄地達九成五，幅度較二月賭場停運15日後收入跌88%更大。濠賭股雖然近日隨大市反彈，收回部分失地，但部分年初至今累計跌幅仍近三成。

券商Sanford Bernstein發表研究報告指出，中港澳三地實施入境限制去對抗新冠肺炎疫情，令澳門入境數目跌至每日僅餘幾百人次。該行從博彩業界取得的數字顯示，4月1日至26日當地賭收約12億澳門元，即每日平均賭收僅約4,500萬澳門元，較去年同期收縮達94%。

彭博訪問了九間券商，估計4月澳門賭收跌幅介乎88至95%，中位數為94%；另外有六間券商認為五月賭收亦會繼續下跌，按年跌幅介乎72至94%，中位數為80%；八間券商則料今年全年賭收跌幅介乎37至64%，中位數為39.5%。其中貴賓廳收入全年預料收縮達四成，中場收入全年有機會下跌38.5%。

中金公司亦將今年賭收的預測由正轉負，由原先估計按年增加3%，調整至收縮39%；另外，亦將2021年澳門賭企的盈利預測下調17%，以反映新冠肺炎大流行的影響。

摩根大通發表研究報告，表示繼1、2、3月賭收分別錄得約11%、88%和80%跌幅後，直言四月賭收將會是21世紀最差，料全月跌幅有機會達95%，反映目前博彩收入接近零的環境，以及現階段看不清旅遊限制何時會放寬，只能「靠估」。

－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量一手及二手盤源；移民服務，投資經營簽證，日本租務管理，一條龍服務！

立即查詢：6810 2200