會德豐發盈警　料季蝕60億

會德豐於周二的公告中解釋，虧損主要因為公司的主營業務虧損及或盈利能力下降，以及因而導致旗下投資物業、發展物業及酒店錄得未變現重估虧損或減值之影響所致。另外，公司於本年迄今的財務表現，主要受到非常疲弱的經濟環境及新冠肺炎疫情下業務面對之極端市場和經營狀況所影響。

艾德證券期貨聯席董事陳政深表示，會德豐本次發盈警雖屬意料之內，但相信對其股價短期內仍會造成困擾。他坦言，九倉系幾間上市公司無論業務的布局、抵抗逆境的能力都係「麻麻哋」，表現跑輸同業，全年業績將難有好表現。

會德豐於本年2月獲大股東吳光正提出私有化。耀財證券研究部總監植耀輝表示，由於會德豐的盈利警告先在公告中刊登，按《收購及合併守則》，需要在發給股東的私有化文件中作專業的披露，工作量增加，時間上或會拖慢整個私有化的過程。

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