東方日報B1：滙控少賺48%　響警報

若撇除貨幣換算差額及重大項目等一次性因素，滙控首季經調整除稅前利潤按年跌51.29%，至30.42億美元；季內股東應佔利潤則下降56.82%，至17.85億美元。

受疫情及油價下跌對前瞻性經濟前景所造成的衝擊，以及新加坡一項與企業貸款風險相關的重大準備影響，滙控首季錄得預期信貸損失達30.26億美元，按年急飆4.17倍。該行預期信貸損失準備亦由去年底的92億美元，增加至3月底的111億美元。

至於反映股東投資回報的有形股本回報率，季內亦大跌6.4個百分點，至4.2%，相較於2022年達到10至12%的目標，相差甚遠。滙控周二(28日)公布季績後，股價一度急插至39.05元，惟收市回升至39.95元，按日漲1.14%。

滙控於業績報告預計，今年全年的預期信貸損失提撥可能達到70億至110億美元(約546億至858億港元)。該行財務總監邵偉信指出，有關估算已包括油價變動預測在內，料大部分預期信貸損失將於上半年出現。

該行行政總裁祈耀年表示，疫情肆虐導致客戶活動減少和環球利率下行，將帶動預期信貸損失上升，對集團收入構成壓力，預期今年的利潤率將按年大幅下降。另外，該行已暫緩部分轉型計劃，包括削減成本和風險加權資產等項目，預料今年重組開支將較去年的估計為低。

滙控首季的淨利息收益率為1.54%，按年減少0.05個百分點，但淨利息收益仍增長1.92%，至76.12億美元。季內普通股權一級資本比率達14.6%，較去年底跌0.01個百分點，仍處穩健水平。

隨着首季市場利率下行影響全面浮現，邵偉信預計，集團未來數季的淨利息收益率具重大下行壓力。根據該行預測，市場利率每下跌100個點子，其淨利息收益將減少30億美元以上。

儘管滙控今年首3個季度將停止派息，祈耀年周二再派「定心丸」，指集團會於第四季重新檢視股息政策，屆時疫情對環球經濟、以至集團盈利能力的影響將更加清晰。

宏滙資產管理董事及投資策略總監林嘉麒指，滙控今年首季稅前利潤未達市場預期水平，撥備大增令市場擔憂，料次季情況「唔會好得去邊」，對業績沒有太大憧憬。另外，其重組計劃延遲亦將影響全年業績表現，儘管其股價或已見底，亦只宜小注吸納。

耀才證券研究部總監植耀輝亦稱，疫情衝擊導致滙控首季表現轉差，相信次季甚至全年計提的壞帳撥備會繼續增加，前景未見明朗下不宜沾手。

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