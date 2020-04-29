歐股收市做好　滙豐倫敦股價漲1%

投資者繼續關注企業盈利表現，歐股收市做好。英國富時100指數收報5,958點，升111點或1.91%；法國CAC指數收報4,569點，升64點或1.43%；德國DAX指數收報10,795點，升135點或1.27%。

滙豐控股首季稅前盈利按年跌48%至32.29億美元；收入跌5%至136.86億美元。滙豐在倫敦股價收報420.55便士，升1.02%，折合相當於約40.51港元，即較港收市價39.95港元，高1.42%。

英國石油首季基本重置成本利潤8億美元，低於市場預期，去年同期為23億美元。英國石油股價收升2.58%。

瑞銀首季淨利潤按年升40%，股價全日升7.05%。

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