紐約期油曾挫逾兩成 收市跌幅收窄至3%

投資者憂慮全球原油庫存見頂，但亦憧憬疫情緩和，經濟活動預期逐步重啟，有助提振原油需求，國際油價周二(28日)個別發展。

紐約期油一度下挫逾兩成後回順，收報每桶12.34美元，跌0.44美元或3.44%；布蘭特期油收報每桶20.46美元，升0.47美元或2.35%。

石油輸出國組織(OPEC)及其他產油國將於本周五履行減產協議，合共每日減產970萬桶。

標普Global Platts全球分析主管Chris Midgley表示，雖然油組及其盟國確認減產，但美國和加拿大地區應該執行更多減產，以避免原油庫存在6月份之前注滿。

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