美股收市：道指跌32點　結束4連升

聯儲局將展開兩日議息會議之際，投資者憧憬美國經濟重啟，美國股市周二(28日)先升後回軟。道指早段最多曾升378點，惟其後走勢反覆偏軟，全日收報24,101點，跌32點或0.13%，結束連續4日升勢；標指收報2,863點，跌15點或0.52%；納指收報8,607點，跌122點或1.4%。

市場聚焦美歐重啟經濟進程與公司業績，希望從中找到疫情對企業盈利影響。周一(27日)美國小企業協會(Small Business Association)開始重新接受針對數十億美元援助計劃的救助申請，該計劃上周剛剛獲得了國會授權的資金補充。

重型機械生產商卡特彼勒首季純利按年大跌42%至10.9億美元，遜市場預期，股價周二收市升0.2%。正為新冠肺炎研發疫苗的藥廠輝瑞首季經調整後每股盈利80美仙，收入120億美元，雙雙勝預期，惟股價收市跌1.1%。

大型科技股普遍回落，蘋果公司、亞馬遜、Facebook跌幅介乎1.6%至3.31%；Netflix全日急挫4.16%。

儘管美企盈利一或兩個季度會維持不振，美國經濟亦可能陷入現代史上最嚴重的收縮，但高盛環球外匯及新興市場策略主管Zach Pandl預期美股可安然渡過，因為按照歷史經驗，只要預期經濟會在經過現時或一段時間的痛苦後反彈，股市不一定會下跌。

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