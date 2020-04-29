【專家點評】陳錦興：康師傅受惠內地經濟重啟

康師傅去年營業額620億元人民幣(下同)，按年升2.1%。純利33.3億元，按年升35.2%；每股盈利59.25分。派息共8.48美仙，包括末期息4.24美仙及特別息4.24美仙，上年同期派3.2美仙。康師傅已是連續三年增加每股派息，而派息比率接近100%。期內，即食麵業務收益為253億元，按年增5.79%；飲品事業整體收益為356億元，按年0.81%。毛利率上升1.02個百分點至31.88%。

康師傅在即食麵主攻高端市場，推高毛利率，效果不俗。雖然飲料業務增長有限，但原材料價格走勢低迷，有利穩定毛利率。今年首兩個月，康師傅即食麵的銷售增長強勁，不受疫情影響。而復工復產後，飲料銷售已逐步回復，庫存壓力也紓緩。隨着內地月底復課，飲料銷售將有更佳表現。

康師傳股價今年跑贏大市，反映投資者對生活必需品股較具信心，相信這趨勢仍會持續。預期今年盈利有增長空間，現價市盈率約21倍，低於歷史平均的25倍，估值並不特別昂貴，建議14港元吸納，目標價睇16元，止蝕定於12.5元。

英皇證券研究部聯席董事 陳錦興(作者為註冊持牌人士)

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