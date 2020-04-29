順泰控股2700萬人民幣出售青島英諾30%股權

公司預期，出售事項所得款項淨額(經扣除直接應計的開支後)將用於其他未來潛在投資機會及或集團的一般營運資金。而出售事項為集團變現其在青島英諾的部分投資的退出機會，從而將改善集團的資產周轉率並產生額外的現金流入，這將增強集團投資於其他未來潛在投資機遇的能力。

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