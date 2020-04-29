【專家點評】陳樂怡：深創板改革利好中金
2020年04月29日 07:15
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歐美個別地區逐步放寬封鎖措施，隔晚美股繼續上漲，帶動港股高開。恒指周二早段反覆向好，午市升幅擴大，全日升295點至24,575點。國指升108點至9,983點。大市成交額為861億元。內地推動創業板改革，券商股受捧，中金公司(03908)漲7.2%，中信證券(06030)升4.2%。教育股表現強勢，睿見教育(06068)大升22.7%，民生教育(01569)升12.3%。
美國商務部擴大對中國出口產品的管制，以防止美國公司出口可增強中國軍事實力的產品，包含半導體產品和其他技術。中資晶片股表現造好，中芯(00981)及華虹半導體(01347)升6.5-7.3%。事實上，中美貿易戰因雙方政經壓力暫緩，但技術之爭則未有讓步。而中美因疫情關係再起爭拗，再者美國總統大選年，特朗普選情略為落後，對華立場趨向更強硬，中國國產晶片為大勢所趨。其中，中芯有望從台積電手上，取得更多華為的市場份額。然而，消費電子市場面對需求放緩，晶片需求或會同樣受影響，因此建議侯調整機會才買入。
另一方面，消息指兩會料於5月中下旬公布，消費及基建板塊事前料會有一輪炒作。其中，在3月復工復產的推動下，內地首季水泥產量按年跌23.9%，跌幅較首兩個月收窄5.6個百分點。隨着國內疫情影響逐漸減退，建設項目進入施工高峰期，趕工潮帶動下，水泥市場有望價量齊升。在穩基建的政策背景下，水泥股前景穩健。
展望後市，市場對於重啟經濟步伐樂觀，帶動恒指延續升勢，升至接近50天平均線水平(24,665點)，但大市成交未見配合。市場目前未見其他重大利好消息，後市能否進一步突破或要視乎兩會相關消息，主要阻力位25,000點。
個股推介方面，深圳創業板改革並試點註冊制方案出台。總體而言，新制度將帶來IPO投資門檻降低，上市程序更市場化，以及企業上市排隊時間縮短，預期將吸引更多有潛質的企業上市。相關投資銀行業務需求上升，有利券商業務。其中，中金為國內領先投資銀行，相關業務佔整體收入比重近20%，成為主要受惠者。中金市帳率處於近年低位0.9倍，估值吸引。目標價睇13港元，向下止蝕價為10.7元。
凱基證券亞洲研究部分析員 陳樂怡(筆者為註冊持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)
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