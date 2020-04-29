【專家點評】王昕媛：財政政策是撐市動力

我們看到昨天公布的3月份規模以上工業企業利潤同比下降34.9%，顯示疫情復工形勢依然嚴峻。目前政府的政策是股市上漲的情緒層面的最重要支撐。自2月疫情爆發以來，政府出台一系列政策，主要以「企業減稅降費」為主線，規模相當於額GDP的1.4%的財政支持，如果以100萬億的GDP規模來計算，相當於1.4萬億，或相當於09年4萬億的35%。但是，如果以09年的當年GDP來計算，當年4萬億政策，相當於09年GDP的10%。因此，目前的1.4% 對比09年的10%的GDP佔比，未來依然有施政空間。目前市場各方面預期來看，預計2020年全年廣義財政支持的規模可達GDP的4%，即4萬億。

就政策的執行層面看來，前期出台政策涉及「新基建」的體量較小，未來有望加碼，主要涉及：5G、工業互聯網、數據中心等等，預計全年規模來看在1萬億以內。同時，「傳統基建」投資領域同樣有加碼，主要涉及交通運輸、市政建築、環保水利等。

除了基建領域外，目前尚未看到大規模的地產政策，當年施政領域主要發力在戶籍改革、土地改革，包括城鎮老舊小區的改造。但是對於整體房地產市場而言，最為關鍵的還是房地產銷售、拍地相關數據，如果進一步放鬆，那麼焦點也將在這一塊。因此，屆時銀行的壞賬有可能會進一步攀升，但是目前很多baseline的假設來看，中國情況好過海外（美國+歐洲），主要因為中國的儲蓄率高，預計銀行體系裏面國有成分佔比高，因此系統風險概率小於海外市場。

財經評論作家 王昕媛(作者為註冊持牌人士，持牌號碼：AQA458，其及其聯繫者並未擁有上文提及或評論的上市法團的任何財務權益)

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