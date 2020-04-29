五龍電動車附屬被接管　今復牌

FDG Strategic持有Chanje約77.89%股權，Chanje擁有在美國使用集團若干知識產權之權利，其主要任務是在最後一里交付領域推廣集團的電動物流車。其目前客戶包括 Federal Express Corporation及Ryder Vehicle Purchasing, LLC。此外，Chanje 之工程師團隊提供電動車基礎設施解決方案，及目前正在為Federal Express Corporation作車站升級。

如早前公告披露，公司與Chanje及一獨立第三方就有關以潛在代價最高為3.6億美元潛在出售Chanje之94.74%股權訂立意向書。於公告日期，潛在出售之有意購買方已向Chanje支付有關初始票據之20萬美元及公司正在與其就餘額之託管安排進行協商。公司董事會正在評估委任接管人對公司特別是潛在出售的影響，並將就Chanje及潛在出售與接管人及有意購買方聯繫。公司將進一步刊發公告。

五龍電動車申請周三(29日)復牌，停牌前報0.13元。

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