五龍電動車附屬被接管 今復牌
2020年04月29日 07:35
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已委任臨時清盤人的五龍電動車(00729)公布，收到律師事務所代表通知，匯添投資已委任接管人，接管集團全資附屬公司FDG Strategic Investment Limited之75%股權，以及FDG Strategic之業務。該股份抵押及債權證均為匯添按公司與匯添於2018年9月10日簽訂之貸款協議，向集團授出貸款融資之抵押，該貸款於公告日期已逾期。於公告日期，該貸款之未償還本金總額為9,521.5萬港元。
FDG Strategic持有Chanje約77.89%股權，Chanje擁有在美國使用集團若干知識產權之權利，其主要任務是在最後一里交付領域推廣集團的電動物流車。其目前客戶包括 Federal Express Corporation及Ryder Vehicle Purchasing, LLC。此外，Chanje 之工程師團隊提供電動車基礎設施解決方案，及目前正在為Federal Express Corporation作車站升級。
如早前公告披露，公司與Chanje及一獨立第三方就有關以潛在代價最高為3.6億美元潛在出售Chanje之94.74%股權訂立意向書。於公告日期，潛在出售之有意購買方已向Chanje支付有關初始票據之20萬美元及公司正在與其就餘額之託管安排進行協商。公司董事會正在評估委任接管人對公司特別是潛在出售的影響，並將就Chanje及潛在出售與接管人及有意購買方聯繫。公司將進一步刊發公告。
五龍電動車申請周三(29日)復牌，停牌前報0.13元。
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