【專家點評】馮宏遠：亞股炒復甦　轉戰中小股

隨着歐美疫情初步有見頂迹象，環球股市亦跟隨強勁反彈，投資者尤其對亞洲率先出現疫後經濟復甦極有憧憬，日本央行日前再擴大貨幣寬鬆政策，推出無限量買債計劃。另一方面，近期有部分半導體企業公布季績優於市場預期，利好以半導體行業掛帥的台灣及南韓股指，尤其在北韓領導人有健康問題疑雲，地緣政治偏緊張之下，日台韓股市仍保持偏強，足見資金相當樂觀，甚至近日投資者開始憧憬繼美國及日本巨量寬鬆之後，歐元區會否跟隨其後。

不過有一點要留意，在市場預期愈來愈熱的同時，亞洲股市大型股的值搏率亦開始降低，例如日股指數短線受無限量買債消息刺激，兩日合共已升近5%，其他亞洲股市包括台灣、南韓，甚至港股及A股指數短線亦已急升快放一段，現時入場反而轉為留意個別行業，吸納中小型股會更好，以中國A股股市為例，近期資金聚焦食品通脹概念，白酒股及農業股表現強勢；至於港股除了之前強勢的互聯網股、物業管理及教育相關股份外，憧憬疫情平伏，部分本地零售及收租股亦有反彈迹象，不妨留意。

華晉證券資產管理投資總監 馮宏遠(作者為註冊持牌人士。)

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