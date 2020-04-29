【市前重點睇】納指跌逾1% 金價企1700美元
2020年04月29日 07:50
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●美匯指數企失守100關，見99.86，港匯處7.7503，離岸人民幣(CNH)升至7.0855，美元兌日圓處106.76，歐元跌至1.0829，英鎊低見1.2423。金價企1,705美元。布油漲至20.46美元，紐油升上13美元關。道指期貨窄幅上落。
●道指收報24,101點，跌32點或0.13%，結束連續4日升勢；標指收報2,863點，跌15點或0.52%；納指收報8,607點，跌122點或1.4%。 https://bit.ly/2YgpNKe
●美國10年期國債孳息率跌4.76點子，報0.6129厘。
●美國4月消費者信心指數由前一個月的118.8點急挫至86.9點，創2014年以來新低，與市場預期的87點相若。
●美國聯儲局前主席格林斯潘表示，新冠肺炎疫情正對美國經濟造成嚴重影響，但經濟將會迎來強勁的反彈。 https://bit.ly/2VNiw2N
●港股ADR指數收報24,473點，跌102點或0.42%。
●5月恒生指數夜期收報24,549點，跌26點，低水27點，成交19,907張。
●紐約期油收報每桶12.34美元，跌0.44美元或3.44%；布蘭特期油收報每桶20.46美元，升0.47美元或2.35%。
-美國石油協會(API)公布，截至4月24日當周，美國原油庫存增加998萬桶，至5.1億桶，分析師預期增加1,060萬桶，前值增加1,322.6萬桶。
●紐約期金收報每安士1,722.2美元，跌1.6美元或0.09%，連跌3日。
●英國富時100指數收報5,958點，升111點或1.91%；法國CAC指數收報4,569點，升64點或1.43%；德國DAX指數收報10,795點，升135點或1.27%。 https://bit.ly/3cUsuVN
●沙特阿拉伯央行的外匯儲備在3月份急跌1,000億里亞爾(約270億美元)，創自2000年以來最大單月跌幅。
●德國計劃將更嚴格的收購控制措施擴大至醫療健保行業，所有涉及收購醫療健保公司至少10%股份的交易都需要審批。
●外媒引述知情人士稱，中國電商平台京東提交上市文件，擬在香港進行二次上市，可能出售至多約5%的股份，預計最早在今年6月上市。
●澳門今月賭收睇冧95%，破紀錄。 https://bit.ly/3aL6wmA
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