泰山石化：有充分理由就清盤案提出反對辯護

公司指出，基於可得紀錄，陳樹良在關鍵時刻為Sino Charm之唯一董事及股東，但陳樹良與Sino Charm似乎皆無財務能力以認購可換股債券。作為回應，Sino Charm表示其已得到3位投資人，即云勇(其聲稱是創益集團的唯一實益股東)、Chen Xi及Wu Wensheng的支持。但尚不清楚3位所謂投資人如何為Sino Charm認購可換股債券提供財務支持。

審核的結果表明，Sino Charm認購可換股債券的原始資金最可能來源於公司之附屬於2017年4月前後在一筆商品貿易交易中向其聲稱的供應商所付款項合共約7,800萬元。公司注意到若干可疑貿易交易(或至少已偏離通常的商業及行業慣例)。其中包括，集團隨後無法從一名自稱從事大宗商品貿易行業的客戶收回金額約8,750萬元之債權。儘管公司一再要求，仍未收到該客戶的任何實質性回覆。現任管理層亦已採取法律行動清算該客戶。

審核中發現，若干商品貿易交易可能與可換股債券之認購款項有關，很可能涉及循環資金流，導致了欠付集團的壞帳約8,750萬元。該等商品貿易及或相應付款皆曾由兩位前任主要管理層張偉兵及或唐朝章批准。

此外，公司控股股東榮龍的清盤人知會公司，榮龍持有公司大部分股份據稱已於2016年10月至2017年4月期間，轉讓予其他方，正採取措施收回該等股份。其中包括，在2016年10月25日提呈對榮龍的呈請後，最初據報告由榮龍實益擁有並註冊在其名下的約60.54億股普通股(於2017年8月31日股份合併後相當於7.56億股股份)已於2017年4月3日轉讓予創益集團。榮龍清盤人已採取法律行動去收回該等創益集團股份，該事宜有待香港法院繼續審理。

公司注意到創益集團股份約佔公司當時發行在外股份的20%，根據公司股份於2017年4月3日的收市價，創益集團股份的價值將超過6億元。創益集團從未就有關轉讓向香港聯交所提交披露權益表格。

創益集團的董事為云勇和周兵，云勇聲稱彼在所有關鍵時刻為創益集團的實益擁有人。根據集團的紀錄，集團在國內的兩名前僱員也名為云勇和周兵。

另外，廣東振戎的全資附屬公司以及公司5.55億股優先股的先前註冊持有人Docile Bright Investments Limited(自願清盤中)(DBIL)通過其清盤人知會公司，該等優先股據稱已於2017年2月9日轉讓予Marine Bright Limited。

榮龍清盤人和DBIL清盤人知會公司，其相信轉讓創益集團股份及優先股轉讓可能是防止榮龍、廣東振戎香港及廣東振戎的清盤人控制公司的計劃的一部分，且全部轉讓於針對榮龍、廣東振戎香港及廣東振戎的清盤呈請後但在對該等公司頒令清盤前進行。

公司注意到於所述期間7,800萬元可換股債券發行予Sino Charm，且云勇據稱是Sino Charm和創益集團的投資人。總而言之，根據公司審核發現及問題，公司認為有理由相信上述事件可能並非孤立的事件，而是彼此相關。公司正就採取適當措施尋求進一步法律及專業建議。

同時，公司已就兩前任主要管理層張偉兵及唐朝章的可疑不當行動及或疏忽在香港開始針對彼等的法律行動。公司相信，有充分理由就清盤呈請提出反對辯護。公司已於2018年就可疑的商品貿易交易未收回款項計提全額壞帳準備，因此預期該等貿易交易不會對集團的表現造成進一步重大不利影響。

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