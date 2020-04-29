愛康醫療曾挫逾8% 大股東配股套現6.3億元
2020年04月29日 07:52
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愛康醫療(01789)公布，董事會獲公司一名控股股東喜馬拉亞知會，其已於2020年4月28日交易時間後與高盛(亞洲)訂立配售協議。據此，配售代理已同意以每股21.04港元，較上日收市價22.75元折讓7.5%，配售3,000萬股現有股份，相當於已發行股本約2.71%，套現6.312億元。喜馬拉亞同意於配售協議日期後90天期間內禁售。
該股股價周三(29日)一度下挫8.4%，低見20.85元，跌穿配售價；配股上板，暫時成交近7億元。
於緊接配售事項完成前，喜馬拉亞直接持有約5.35億股股份，相當於公司已發行股本約48.38%。緊隨配售事項完成後(預計於2020年5月5日)，喜馬拉亞將直接持有約5.05億股份，相當於公司已發行股本約45.67%，故喜馬拉亞將繼續為公司控股股東。
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