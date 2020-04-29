三星電子首季經營溢利按年增長3%　料次季收益下降

南韓三星電子公布截至3月底止首季業績，總收入為55.33萬億韓圜，按季減少7.6%，主要由於公司顯示器業務和消費電子業務部門的季節性疲弱，部分原因是受新冠肺炎疫情的影響。由於對伺服器和手機零件的需求增加，收入按年增長5.6%。

期內，雖然晶片需求增長，但受上述因素影響，經營溢利按季少7,000億韓圜，至6.45萬億韓圜；按年則增加2,000億韓圜或3.22%，主要受惠於移動業務產品組合的改善，以及公司在移動OLED方面客戶的進一步多樣化。純利按年跌3%，至4.9萬億韓圜。

公司指出，首季外匯變動對整體營業利潤影響不大，因為美元和歐元兌韓圜升值的積極影響(主要在零件業務中產生)，被主要新興市場貨幣的疲軟所抵銷。

展望第2季，公司預期記憶晶片業務將保持穩定，但整體收益可能會按季下降，因為疫情將大幅影響市場對其若干核心產品的需求。

對於零件業務，隨着愈來愈多的人在家工作，伺服器和電腦記憶體求預計將保持強勁，但是移動市場可能會疲軟。由於智能手機市場停滯不前，OLED屏幕的收益可能會減弱。

固定產品業務(包括智能手機和電視)的銷售和利潤預計將大幅下降，因為疫情影響需求，並導致全球商店和工廠關閉。為解決有關問題，公司將利用其全球生產靈活性和供應網絡，以及增強其在線銷售能力。

下半年，由於疫情大流行的持續時間和影響仍然未知，由疫情驅動的不確定性將繼續存在。公司計劃在短期內專注於優化資源分配，同時繼續加強其技術領先地位，並開發創新的固定產品。

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