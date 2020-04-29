【股民熱話】港股再現升勢 五窮不窮？

周三(29日)是4月最後一個交易日，好不容易一年過了4個月。港股期間累跌約3,600點或12%。周四(30日)就是佛誕及五一長假開始，相信交投會較淡靜。但展望「五窮月」，最新形勢似乎冇想像中咁差，會否出現「五窮不窮」呢？

首先，歐美疫情開始受控，美國及意大利等地開始嘗試放寬防疫限制，是一個利好因素。下一步，市場焦點會集中在量寬和刺激經濟措施規模。

其次，誠如近日本欄所講，內地今個五一長假若未引發第二波疫情，經濟活動會進一步復常，中、港兩地人流會亦會逐步回升，各行各業終有喘息的機會。

第四，至今為止，港股估值算是相對便宜，市盈率約11倍，較美股的19倍吸引。班大戶質唔落港股，做上係大概率的事，短線恒指若確認重上25,000點關，相信可以吸引大量觀望資金入市跟進，恒指有望開轉快車，快上26,000點關。

第五，5月中恒指將公布季檢結果，若然真的有同股不同權及第二上市股獲開錄燈染藍，相信各路資金又會追入中概股，市場有主題，就容易推動整體氣氛。

這算是近4個月以來，筆者相對正面的看法。雖然不知道5月初的升勢能否延至整個月甚至6月半年結，但數據顯示啲錢湧緊入香港，短線氣氛做上易過做落，至於實際上港股能否受惠港元轉強，就要拭目以待。

不過筆者重申，這只是短線看法，中長期保持偏向審慎的態度，且有心理準備在短線回順過後，嚟緊仲會有大波動跟尾，尤其係今年香港同美國都有重要選舉活動，此前變數甚多，長治久安的日子尚未復來。

東網財經專欄作者 帥哥

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