【專家點評】鄭勤龍：恒指短線沽壓唔輕

從卦象顯示，恒指走勢正處於《水山蹇》變《水火既濟》之中。在《易經》，水性向下流，今「蹇」卦和「既濟」卦皆帶有「水」的元素，若將其意象應用於恒指的走勢預測上，便可預示指數在短期內的沽壓並不輕。

承接上周預示恒指走勢在短期內將築底的的「損」卦和「歸妹」卦，指數最低曾下試23,483點後，便逐步築底形成一個沼澤形的圖像，昨日收報24,576點，雖然從低位已回升了約1,100點，但仍未能上破近日的高位24,666點，可算是應驗了「損」卦的卦象，下跌裂口在短期內實難以回補。

《雜卦傳》曰：「蹇，難也。」「蹇」卦為跛腳難以前行之象，今指數已差不多回復到本欄在月中所提及過的「馮河」邊界，而且「謙」卦的「地平線」已往下移至約24,666點，所以《象》曰：「往蹇來譽，宜待也。」大意是勸告投資者不宜心急入市，適宜靜待比較有利的時機。

「既濟」卦為水火相濟而調和、條件已成之象，引伸為渡河成功，但只欠東風，因此綜合卦象來說，早前遺留下來在25,231至24,666約565點的下跌裂口，將可挑戰成功，然而卻因「蹇」卦為跛腳，所以即使可成功回補下跌裂口，但投資者仍要慎防後市會較反覆。

玄學金融家 鄭勤龍

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