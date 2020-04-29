亞洲股市：韓澳股靠穩　日股休市

美股三大指數收跌，道指結束四連升；亞洲主要股市靠穩。南韓首爾綜合指數高開2點或0.1%，報1,936點，之後升12點或0.6%，報1,946點。

個股方面，三星電子跌0.3%。公司公布今年1至3月首季業績，淨利潤降至4.9萬億韓圜；並警告因新冠肺炎疫情影響到需求，料第2季度盈利或下降。

南韓統計局公布3月份工業產值數據勝預期，工業產值按年增加7.1%，市場預期下降1.7%；工業產值按月上升4.6%，預估上升1.5%。

不過，當地5月商業前景則創歷史新低。南韓央行最新數據顯示，5月季調後製造業前景指數降至45(前值為52)，季調後非製造業前景指數降至47，創2003年2月份啟動此項調查以來的新低。

澳洲股市揚升，並最多上升25點或0.4%，報5,407點，最新仍升0.1%至5,391點。

日本假期，金融市場休市。

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