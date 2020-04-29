【專家點評】古勝：閱文順勢跟車 上望咩位？
2020年04月29日 08:30
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港股連續第二日企穩10天線，以尋日收市價24,575點計，仲係過去一個月高位；若然突破上方阻力位24,666點，下一步將向25,000點進發，相信都要下個月先有機會達成。話晒聽日起就係長假期，市況例牌淡靜一啲，因此已經連續3個交易日成交不足900億元。希望呢個長假期唔好有意外發生，例如內地五一長假各地開放旅遊消費導致第二波疫情爆發，屆時有望率先脫離疫情泥沼的中國將再次陷入噩夢深淵。
在內地兩會召開之前，市場仍然憧憬財政政策刺激方案，暫時未宜睇得太淡，而閱文集團(00772)近日有消息炒作，不妨留意搭順風車機會。
閱文宣布將由母公司騰訊控股(00700)的高層出任集團的首席執行官及總裁。市場認為有助發揮兩者協同效應，周二(28日)股價一度飆升18.9%，最終收報36.55元，升逾14%，成交金額逾6.5億元。
再睇走勢，閱文昨升穿1月10日高位42元以來的降軌，同時升穿50天及100天線，技術走勢轉好。不過，該股過去兩日已升逾2成，加上臨近長假，若今日有獲利盤回吐至35元附近，可小注上車，短線上望2月份高位39元，向下跌穿33元止蝕。
東網財經專欄作者 古勝
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