【專家點評】沈振盈：港股短線有力試兩萬五

港股連升兩日，昨日期指結算，恒指收報24,575點，以收市價計為全月最高位。短線而言，暫時以好消息較壞消息為多，特別是歐洲正逐步因應疫情的放緩而解封；而美國方面，亦正在考慮逐步恢復經濟活動。

走勢方面，美股及港股皆處於大漲小回的格局，道瓊斯指數已重上24,000點上，港股亦三次試衝24,600點關口。相信只要內地落實召開兩會的日期，恒指可望回補於3月12日出現的下跌裂口，即約24,700至25,100點區間。

由於臨近長假期，估計今日大市縱使再升，下午出現獲利回吐的機會頗大。恒指要回補上述的裂口，相信要等到下星期，假期回來之後才有機會。五月份之市況，筆者暫時仍傾向樂觀，皆因各國央行已出盡力救市。在寬鬆貨幣政策之下，怎樣也好，短線可造就上升的「藉口」。當然，中長線方向還是要建基於基本因素，且看今次的反彈浪能否捱到半年結吧！

訊匯證券行政總裁 沈振盈（作者為註冊持牌人士）

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