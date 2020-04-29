港交所公布一系列人事變動　劉穎獲委任為董事總經理

劉氏在香港以及英格蘭及威爾斯均持有律師資格，在企業融資及上市相關事宜方面擁有20年經驗。劉氏將向上市主管陳翊庭匯報。

此外，上市科董事總經理伍潔鏇，已獲委任為上市科首席營運總監。伍氏將繼續領導上市科的政策及秘書服務團隊，並向上市主管陳翊庭匯報。

上市科董事總經理兼首席營運總監許淑嫺將調任香港交易所市場科的新設職位，改任綠色及可持續發展金融主管，探索創建綠色金融平台，支持符合環保方向的公司進行可持續發展融資。許氏將向市場主管姚嘉仁匯報。

所有任命將於2020年5月1日生效。

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