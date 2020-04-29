A股快報：三大指數偏軟

內地股市偏軟，滬綜指低開8點或0.31%，報2,801點；深成指低開40點或0.38%，至10,461點；創業板指數低開8點或0.4%，至2,022點。

板塊方面，家電股跌0.8%，金融、水泥及釀酒股偏軟；而石油股穩升，次新股升1.6%。

比亞迪高開1.8%。公司首季度淨利潤1.1億元人民幣(下同)，按年跌84.98%，但預期第2季度將走出低谷，令上半年純利增逾10%。傑富瑞將其股評級上調至「買入」，目標價69.6元。

江蘇國泰漲停板。公司擬分拆江蘇瑞泰新能源材料至創業板上市。

科創板第100間上市公司光雲科技周三(29日)掛牌，開市報28.99元，升168%，成交額超過2億元。

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