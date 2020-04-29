【全球攬炒】惠譽降意大利主權評級至「BBB-」　接近垃圾級

評級機構惠譽將歐元區第三大經濟體意大利的主權信用評級，由「BBB」下調至「BBB-」，距垃圾級別僅一步之遙，認為此次降級反映新冠肺炎疫情大流行對意大利的經濟和財政狀況的重大影響。

值得留意的是，惠譽原本要到7月份才重新評估意大利的評級，此次提前降級，是對受疫情嚴重衝擊的意大利又一次打擊。目前該國感染新冠肺炎的死亡人數位居全球第二，僅次於美國，其經濟正陷入深度衰退。

此外，惠譽將意大利的評級展望，從「負面」上調至「穩定」，預計歐洲央行的淨資產購買計劃，將有助於意大利對疫情大流行的財政反應。

惠譽預計，今年意大利經濟將收縮8%，與該國政府上周的預測一致，並料今年意大利公共債務佔國內生產總值(GDP)比重，將由去年的134.8%，升至156%。假設疫情在今年下半年得到控制，估計意大利經濟將在2021年相對強勁復甦。但如果出現第二波感染並且恢復防疫封鎖措施，則料意大利2020及2021年經濟將會更為疲弱。

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