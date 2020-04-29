【糧食危機】傳特朗普命令美國肉類加工廠防疫期間保持生產

新冠肺炎疫情嚴重打亂食物供應鏈，全球數間大型肉類供應商自4月起，先後關閉北美洲20間屠宰場及加工場。外電引述消息報道，因擔心出現食品短缺和供應鏈中斷，美國總統特朗普計劃將簽署行政命令，擬動用《國防生產法》，強制要求肉類加工廠在新冠肺炎疫情期間保持開放，確保美國的食品供應，而政府將為企業員工提供額外的保護設備和操作指南。

據悉，該份長達5頁的命令旨在為泰森食品等肉禽蛋類加工廠提供法律保護，在員工因上班而感染病毒的情況下，免除他們的責任。該命令還將包括一些指導方針，以盡量減少對特別容易感染病毒的工人的風險，例如鼓勵高齡工人和其他有慢性健康問題的工人待在家中。

消息稱，白宮決定採取該項行動，正值美國估計會有多達80%的肉類產能被關停之時。

事實上，美國有豬農表示，由於沒有地方容納豬隻及無錢再飼養，導致「豬滿為患」，別無選擇下只能人道毀滅部分豬隻。泰森食品主席John Tyson亦警告，美國食品供應鏈陷入崩潰。

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