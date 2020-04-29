差估署：3月私人住宅售價指數較去年底下跌1%

受新冠肺炎疫情影響，香港住宅樓價今年首季下跌。根據，差餉物業估價署公布的最新數據顯示，3月份私人住宅售價指數報375.3點，較去年底下跌1%，為2016年後首現按季下跌情況。期內租金指數報182點，按月顯著回落約1.9%，而首季則急跌達4.1%。

數據顯示，3月份私人住宅售價指數按年跌0.9%，較2月份則回升約0.43%。上月份兩類面積單位樓價走勢各異。當中實用面積1,075方呎及以下中小型售價指數報377.9點，按月微升約0.45%。而首季則跌約1.07%。而實用面積1,075方呎以上大型住宅單指數報311.8點，按月下調約1%。按季則下挫約0.45%。

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