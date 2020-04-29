【疫下贏家】星超市昇菘首季多賺五成　員工獲多發月薪

新加坡上市超市集團——昇菘超市(Sheng Siong)公布，截至3月31日的第一季度淨利潤為2,900萬美元，較去年同期增長49.9%，主要受惠收入增長及毛利率提高。季內收入增長了30.7%，達到3.287億美元，主要受惠於新冠肺炎疫情下需求上升及農曆新年銷售勝預期。

季內毛利率為27%，按年增長0.9個百分點，主要受惠自家品牌的銷量增加；每股收益為1.91美仙，去年同期為1.29美分。

集團維持沒有宣派股息，與去年同期相同。然而，由於首季業績理想，集團宣布除董事外，員工將獲發額外一個月薪金。

集團預期，當疫情受控，經濟活動逐漸復常，當前的高收入水平或會逐漸回落。惟集團將繼續保持高於正常水平的庫存水平，以對沖潛在的供應鏈中斷。

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