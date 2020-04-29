新冠肺炎：航空業促正視貨運能力嚴重不足問題

全球航空業周三(29日)警告，在新冠肺炎疫情危機下，世界各地的航空公司裁員，利潤大幅下降，貨運能力嚴重短缺。

國際航空運輸協會(IATA)表示，3月份的航空貨運數據顯示出嚴重的運力短缺，以貨運噸公里(CTK)計算的全球需求在3月份按年下降了15.2%，而可用CTK的全球運力下降了22.7%。

外電引述IATA首席執行官de Juniac表示，目前行業沒有足夠的能力滿足航空貨運的剩餘需求，必須盡快彌補這一缺口，以確保重要的供應能達到最需要的地方。在疫情大流行期間，市場對藥品運輸的需求翻了一番，但大多數客運隊伍則閒着。他敦促各國政府減少繁瑣的手續，以確保特種航班的安全和有效運行。

在IATA宣布此消息之際，英國航空表示將裁員1.2萬人，北歐航空表示將裁員5,000人，兩者均警告稱行業恢復正常狀態將需要數年的時間。

總部位於日內瓦的IATA代表約290家航空公司，佔全球空中交通的82%。

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