新冠肺炎：英國航空將裁員1.2萬人　次季業績顯著惡化

IAG公布，旗下英國航空(British Airways)將裁減近30%員工，即約12,000個工作職位。IAG為英國航空、西班牙旗艦航空Iberia、Vueling以及愛爾蘭Aer Lingus等的母公司。

IAG表示，集團在撇除特殊項目前，第一季錄徥虧損5.35億歐元，去年同期則為盈利1.35億歐元；總收入下降13%至46億歐元。燃油和貨幣對沖產生了13億歐元支出，加劇了第一季營運虧損。疫情下飛機停飛，第二季業績可能顯著惡化。

英國航空行政總裁Alex Cruz在致員工的信中表示，過去幾周航空業的前景進一步惡化，公司方面必須立即採取行動。同時，目前借到的任何資金都只是短期的，無法解決公司即將面臨的長期挑戰。

－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量一手及二手盤源；移民服務，投資經營簽證，日本租務管理，一條龍服務！

立即查詢：6810 2200