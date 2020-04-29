新冠肺炎：大型內銀股每年仍能派息3200億元嗎？

財經媒體彭博指出，隨着全球企業大幅削減股息，內地當局正致力於維持當地大型銀行所承諾一年高達420億美元(折合約3,200億港元)的派息。

報道引述穆迪投資服務駐北京分析師Nicholas Zhu指出，保持高分紅是中資銀行履行社會責任的一部分，尤其是在當前財政預算緊縮的時候。由於疫情的影響將逐漸侵蝕內銀的資本，故料任何減少股息的措施都將是逐步的過程，而不會一步到位。

英國和丹麥的銀行為了滿足監管機構的要求，先前都宣布暫停派發股息，而瑞士和澳洲同業的派息亦受到打擊，因當地監管機構鼓勵貸款人保留資本。在美國，包括摩根大通在內的八家巨型銀行目前仍堅持支付股息，但已取消股票回購以在疫情期間支持客戶和經濟。

●內地監管取態惹關注

報道指，最終內銀股任何股息調整都將視乎內地監管取態。目前國家控制着四大內銀三分之二以上的股權，並熱衷於維持派息。不過，與海外同行一樣，銀行業監管機構通常更關注資本緩衝和金融穩定性。

報道引述知情人士指，監管機構目前尚未要求內銀股調整股息，其中一家內銀股在監管機構最近的一項調查中，將較低的支出列為支持其提高財務實力的一種方法。官方尚未就此作回應。

報道引述投行瑞銀預測，即使政府支持吸收不良貸款，今年內銀業或面對盈利大跌39%的挑戰；若沒有官方支持，盈利跌幅更可能高達70%。標普的分析員曾預計，持續的疫情或令內銀業新增壞帳5.6萬億元人民幣。

去年，內地當局進行的壓力測試顯示，若經濟增長放緩至4.15%，30家大型銀行中，17家未能維持足夠的資本水平。在疫情擴散至全球下，如今回看這個情況顯得有點過於樂觀。彭博的調查顯示，全球第二大經濟體今年第一季度經濟萎縮了6.8%，今年增長可能不到2%。

不過，有會計界人士指出，隨着信貸風險上升，內銀業有空間為逆境籌謀，而作為一家上市銀行股，維持穩定派息比率與維持經營穩定同樣重要。而迄今為止，四大內銀股維持資本在最低要求之上，並能在第一季度實現利潤增長，維持派息的壓力可能會有所緩解。

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