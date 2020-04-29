差估署：新界區細單位平均售價744萬元跑贏
2020年04月29日 10:52
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差餉物業估價署公布的最新數據顯示，3月份各區實用面積431方呎以下細單位的平均每方呎售價，當中港島區按月下挫，九龍及新界區則上升。而首季計，三區樓價都向上。
港島區平均每方呎售價約17,318港元，按月跌約1.3%，較去年底漲約1.8%。以實用面積約430方呎單位計算，該區細戶平均售價約744萬元。
至於九龍區細單位平均每方呎售價則漲至約14,877元，按月高約1.7%，首季升約1.8%。以實用面積約430方呎單位計算，該區細戶平均售價約639萬元。
至於新界區細戶平均每方呎售價約13,924元，按月大升約2.7%，按季更明顯升約6.2%。以實用面積約430方呎單位計算，該區細戶平均售價約598萬元。
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