港股格局：張智威指四大內銀屬穩陣之選
2020年04月29日 10:59
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信誠證券聯席董事張智威表示，大市過去幾日升勢凌厲，由4月22日至今，恒生指數已累升逾1,000點，主因受美國將重啟經濟消息刺激。他分析，由於不少股份會在6月上中旬除淨，鑑於股價仍處低位，息率變相吸引，建議大家宜繼續持股先行收息，之後才考慮是否沽貨，故現階段並非沽貨時候。
多家內銀陸續公布季績，在環球央行推行量寬政策下，無論內銀、港銀抑或環球銀行同樣難做，因減息令息差收窄，變相減少利息收入。他認為，相比之下，內銀情況或會較好，特別是四大國有銀行，因其業務分布較廣，市帳率低，縱有壞帳仍可頂住，建議可吼中國銀行(03988)作收息之選。
有傳內地第二大電商京東(JD.com)已以保密形式在港提交上市申請，擬第二上市，他認為，現時可先觀望已經以第二上市形式掛牌的阿里巴巴(09988)，會否獲納入為恒指成分股，若能成事，市場將料以此形式掛牌的企業陸續有來，最終受益者則是港交所(00388)。股價走勢方面，港交所現時已升穿100天線，不排除可成功補回2月下旬約260元的裂口，重上280元。
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