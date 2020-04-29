港股格局：張智威指四大內銀屬穩陣之選

信誠證券聯席董事張智威表示，大市過去幾日升勢凌厲，由4月22日至今，恒生指數已累升逾1,000點，主因受美國將重啟經濟消息刺激。他分析，由於不少股份會在6月上中旬除淨，鑑於股價仍處低位，息率變相吸引，建議大家宜繼續持股先行收息，之後才考慮是否沽貨，故現階段並非沽貨時候。

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