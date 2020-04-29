新冠肺炎：傳Uber擬裁減人手 5400人飯碗恐不保

受新冠肺炎疫情衝擊，召車App公司Uber的乘車需求急挫，外媒報道，該公司首席技術官Thuan Pham已提出請辭。禍不單行的是，有傳公司擬裁減20%人手，5,400員工飯碗恐不保。

報道引述消息指出，裁員計劃尚未敲定，可能在未來幾周內分階段宣布，而涉及的員工中，包括800名工程師。

此外，根據公司周二(28日)向美國證交會(SEC)提交的文件披露，Thuan Pham將於5月16日離職。他於2013年加入公司，是公司任職時期最長的高層之一。

受疫情影響，大部分人都要實行家居隔離，嚴重影響召車需求。事實上，Uber本月已撤銷對其年度業績指引，並警告淨虧損將進一步擴大。其股價在過去3個月內下跌19%。

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