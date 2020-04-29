港元拆息︰1個月續跌至1.14厘

香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)繼續全線下跌，隔夜息跌至0.745厘，呈5連跌；1星期報0.99厘，失守1厘；與樓按相關的1個月續跌至1.14厘，連跌6日；3個月為1.66厘。

29/4/2020

隔夜 0.74524厘

1星期 0.99929厘

2星期 1.01768厘

1個月 1.14839厘

2個月 1.52786厘

3個月 1.66363厘

6個月 1.83286厘

12個月 1.91464厘

28/4/2020

隔夜 0.74595厘

1星期 1.08964厘

2星期 1.14036厘

1個月 1.23179厘

2個月 1.58304厘

3個月 1.69518厘

6個月 1.86554厘

12個月 1.92321厘

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