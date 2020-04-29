港元拆息︰1個月續跌至1.14厘
2020年04月29日 11:22
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香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)繼續全線下跌，隔夜息跌至0.745厘，呈5連跌；1星期報0.99厘，失守1厘；與樓按相關的1個月續跌至1.14厘，連跌6日；3個月為1.66厘。
29/4/2020
隔夜 0.74524厘
1星期 0.99929厘
2星期 1.01768厘
1個月 1.14839厘
2個月 1.52786厘
3個月 1.66363厘
6個月 1.83286厘
12個月 1.91464厘
28/4/2020
隔夜 0.74595厘
1星期 1.08964厘
2星期 1.14036厘
1個月 1.23179厘
2個月 1.58304厘
3個月 1.69518厘
6個月 1.86554厘
12個月 1.92321厘
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