【高盛推介】阿里巴巴明顯落後 趁低留意貼價購證
2020年04月29日 11:27
東網電視更多新聞短片
(Getty Images圖片)
高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴周二(28日)失守200港元水平，收市跌約0.8%。周三(29日)早段繼續下跌，跌約1%。市場繼續關注即將來臨的「五五購物節」能否推動網上銷售平台，例如阿里旗下的淘寶。
觀察個股認股證資金流向，可見近期資金追捧認購證，過去5個交易日共錄得約2,500萬元資金流入，為同期最多資金流入的個股相關資產。此外，牛證於近期亦獲資金追捧，當中周二錄得約600萬元資金流入。
投資者如計劃部署反彈，認購證方面可考慮以行使價198至215元作為篩選產品的條件。貼價選擇可留意當中價外幅度不足2%，年期約兩個月的阿里購證(23811)，行使價200.4元，2020年6月23日到期，實際槓桿9.8倍，貼價、高槓桿。
並可留意價外幅度約4%，年期約2個月的阿里購證(23145)，行使價204.08元，2020年6月24日到期，實際槓桿10.3倍，貼價、高槓桿。
高槓桿的選擇則可留意行使價區域的產品中，槓桿最突出之一的阿里購證(21468)，行使價214.48元，2020年7月24日到期，實際槓桿10.1倍。
投資者如計劃部署牛證，現階段可留意阿里牛證(61724)，收回價188.18元，行使價186.18元，換股比率100，槓桿比率16倍，相近收回價牛證中槓桿最高。
免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2020年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資涉及風險，認股權證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。過往表現並不預示未來表現。
本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。
－－－－－
Sakura Japan專營日本房地產，大量一手及二手盤源；移民服務，投資經營簽證，日本租務管理，一條龍服務！
立即查詢：6810 2200
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！