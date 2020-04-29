調查：近半港人料樓價已見頂　七成削減置業預算

澳洲REA集團旗下Squarefoot公布2020年第二季香港房地產市場前景調查結果顯示，在新冠肺炎疫情持續下，有意於香港置業人士的入市意欲雖然回升，但其資金預算卻因疫情有所下調。

是次調查於4月中旬進行，在網上訪問500名香港市民，當中有多達89%受訪者認為疫情對本地住宅價格未來3至6個月的走勢會有所影響，而認為市場會出現大幅度調整的受訪者更佔42%；有47%受訪者認為，香港樓價已在過去12個月見頂；51%受訪者預期樓價將在未來6個月內下跌。

問及香港樓價下跌的原因，87%受訪者認為主要受新冠肺炎疫情影響、81%認為受環球經濟衰退打擊；79%歸咎於香港經濟惡化。

調查顯示，有意在未來12個月購買住宅物業的受訪者比例升至26%，較去年10月份所進行的調查結果增加7個百分點，並重回2018年下半年的水平(25%)，當中有48%有意置業受訪者表示，疫情加強了其置業意欲。

然而，有意在香港置業的受訪者當中，72%稱將傾向以較疫情前低的資金預算來購買物業。據調查顯示，受訪者現時的置業平均預算為720萬港元，較上一次於2019年10月份所進行調查的結果減少了140萬元，降幅約16%。在租務市場方面，也有47%正在租樓的受訪者認為，租金將在未來6個月下跌，整體平均跌幅11.2%。

Squarefoot.com.hk總經理Kenneth Kent表示，疫情對香港以至全球經濟的影響有增無減，並對樓市造成了影響。調查結果可見，有86%受訪者認為本港樓價仍然太高，51%受訪者預期樓價將在未來6個月內下跌。雖然置業人士或因物業價格回落而有所得益，但就業前景的不確定性，難免會影響他們的入市決定和資金預算，相信香港樓市短期仍然受壓。他補充，疫情也改變了港人搜尋樓市相關資訊的習慣，網上地產資訊平台的整體用量有所增加。

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