【專家點評】管泓姿：熱錢流入香港 短線利好港股
2020年04月29日 11:36
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華夏基金香港業務拓展部副總裁管泓姿表示，美國聯儲局的積極QE料令息口在可見將來繼續低迷。聯儲局大力放水引發息差帶動不少資金流入香港，港匯持續強勢，金管局在香港時間周二清晨第6度接港元買盤，向市場沽出逾百億港元。最新銀行同業拆息(HIBOR)連跌5天，銀行體系結餘大漲，大大減低市場對「缺水」的擔心。疫情緩和，港股4月份反覆向上，隨着投資氣氛回暖，全國「兩會」亦將於5月21日重新召開，投資者可考慮部署華夏恒指正向兩倍的ＦＬ二華夏恒指(07221)捕捉短期升浪。
疫情漸見緩和，市場亦憧憬歐美經濟活動解封。在救市及放水政策下，VIX指數已逐漸回落40以下對股票市場的中線前景是一個好預兆。個別疫情受惠股Netflix，Zoom，Amazon等可看高一線，還有其他大型科技股，由於現金流強勁，料可趁疫症危機中併購整合行業。
事實上，整體中美科技股都顯現一定抗跌力，這些巨企資產負債表強，有充足現金作收購，而每次危機出現時，正是行業整合的機會。因此，即使科技股有調整，但不至於有「生存危機」，問題不大。若不熟悉美國科技股，可考慮購買有關納指ETF作部署。華夏納指兩倍正向ETF的ＦＬ二華夏納一百(07261)在4月累計升幅近23.7%。而華夏納指2倍反向的ＦＩ二華夏納一百(07522)四月共錄得新淨資金流入超過7,700萬港元，顯示亦有投資者同時部署後市調整。
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