【專家點評】管泓姿：熱錢流入香港　短線利好港股

疫情漸見緩和，市場亦憧憬歐美經濟活動解封。在救市及放水政策下，VIX指數已逐漸回落40以下對股票市場的中線前景是一個好預兆。個別疫情受惠股Netflix，Zoom，Amazon等可看高一線，還有其他大型科技股，由於現金流強勁，料可趁疫症危機中併購整合行業。

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