新冠肺炎：福特預計本季經營虧損飆升至逾390億

外媒報道，美國第二大車廠福特汽車(Ford)表示，受新冠肺炎疫情重創，第二季經營虧損料將從第一季的20億美元(約156億港元)大增至逾50億美元(約390億港元)。

福特指出，由於當前經濟環境不明朗，目前很難對2020年全年盈利前景作出預測。不過，雖然疫情預料將會持續到今年底，但集團有足夠資金來度過這次危機。

此外，福特除了將商用自動車服務推出時間延後1年到2022年，並決定不會與電動車製造商Rivian持續豪華電動Lincoln的研發合作計劃。

日前報道指，福特汽車與美國另外兩大車廠通用汽車及快意佳士拿，目標在5月18日恢復美國工廠部分生產，但要先待美國汽車工人聯合會(UAW)通過有關決議。

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