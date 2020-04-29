新冠肺炎：澳洲人口急降　阻礙經濟發展

外電報道，過去澳洲的經濟增長舉世矚目，主要是建立在移民浪潮之上。這些移民帶來了急需的技能，青年和活力。可隨着這次新冠肺炎疫情的爆發，這一切都突然停止了，預計澳洲將錄得有紀錄以來最大的人口下降。

從今年1月至4月中旬，澳洲臨時簽證持有人的數量(包括工人，學生和遊客)減少了31萬。這些工人離開後不會被取代，因為外國人的入境限制可能尚會維持三至四個月。

在近幾十年中，澳洲依靠愈來愈多的移民工人來解決從事護理和工程領域的勞動力短缺問題，這些工人還被認為幫助澳洲享受了連續28年的經濟增長，增長期比任何其他發達經濟體都要長。

●過去3年移民佔新增人口六成以上

從2016年到去年，澳洲的人口約為2,550萬，增長了近120萬人，其中移民佔人口增長的60%以上，其餘歸因於出生率。外電引述分析人士指出，人口老齡化將令政府支出增加，而由於應納稅的適齡工作人員比例降低，政府收入將下降。此外，若國際學生等臨時入境人潮停止，亦會對大學和房地產租賃市場造成重大影響。

報道引述前澳洲高級移民官員Abul Rizvi指出，由於許多仍在澳洲的臨時遊客返回家園，今年和明年總體移民可能出現負增長，而自1930年代初以來，澳洲從未經歷過連續數年的移民負增長。他預計，移民減少和生育率下降，將加速未來十年的人口老齡化，對經濟增長和政府預算產生嚴重影響。

一些分析家提出了在繼續旅行禁令，同時填補移民缺口的方法，如為仍在澳洲的所有臨時簽證持有人提供移民的途徑，或允許在澳洲和新西蘭之間進行更大的流動。當局還可以允許遊客進入，但要對其進行嚴格的檢疫。

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