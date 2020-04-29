【瑞通推介】阿里續逆市跑輸　資金撈好倉博彈

瑞通認股證牛熊證銷售部：市場關注企業業績和美國經濟重啟進展，而美國消費者信心指數大跌，拖累道指隔晚先升後回，收報24,101點，跌32點或0.1%，結束四連升走勢。

港府擬分階段放寬防疫限制，恒指周二(28日)收報24,575點，升295點或1.2%。周三(29日)早段曾升近280點，重返24,850點之上，連升3日，並創1個月高，惟其後升幅收窄至百餘點。其好倉(牛證及認購權證)周二淨流出逾6,000萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾1.2億元，反映投資者預期港股短期將見調整。周二其牛證街貨重貨區為收回價23,400至23,499點，而熊證街貨重貨區為收回價25,000至25,099點。

據報京東已提交上市文件，計劃在香港第二上市。香港交易所將於下周四(7日)公布首季業績。股份周二在成交配合下收升2.2%於252.6元，為接近全日高位，一舉升破100天線和250天線，並創逾1個月高。股份連升5個交易日，累漲4.2%，延續3月下旬以來的反彈勢頭。周三早段曾升抵254元，再創近期高。周二有115萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有144萬元淨流入。

阿里巴巴淘寶天貓總裁蔣凡脫離阿里的核心業務管理人，令投資者憂慮阿里未來的接班人人選。該股周二曾挫逾2%至196.3元，其後獲買盤承接，收市跌幅收窄至0.8%，報199元，是接近全日高位。周二其沽空額16億元，是當日沽空額最高港股，沽空比率41%。阿里由今月高位211.8元開始回落至周二，形成短期下降軌，累計調整6%。周三早段走勢繼續疲弱，曾跌逾1%，徘徊197元附近，200元關口或已變成短期反彈阻力。周二有逾1,000萬元淨流入其好倉，為當日最多資金淨流入的相關資產項目，而其淡倉同日則有319萬元淨流出。

石藥集團周二結束兩連跌，收升2.2%於15.72元，但全日受制20天線(15.94元)。其附屬公司石藥新諾威近日公布首季多賺29.4%。該股周三早段曾升逾2%，重越16.1元，其後升勢回順，於16元以下徘徊。周二有33萬元淨流出其好倉。

工商銀行今年首季營業額2,061.87億元人民幣，按年增加2.1%，淨利潤升3%至844.94億元人民幣。另截至3月底，不良貸款餘額較去年底增近100億元人民幣，不良貸款率則維持在1.4%，與去年底持平。該股周二收升1.3%於5.25元，升抵50天線。周三早段大致靠穩，重返5.3元水平，其後跟隨大市升勢回順。周二有32萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有2萬元淨流入。

瑞通相關認股證之選擇：

瑞通相關牛熊證之選擇：

免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。