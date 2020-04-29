環球醫療首季少賺約一成

金融與諮詢業務方面，業務開發進度有所延緩，生息資產規模较上年底僅有小幅上升，但淨息差和淨利差較上年仍維持穩定，資產質量保持良好；醫院集團業務方面，集團各成員醫療機構營業收入均有不同程度下降，但隨着全國疫情逐步得到控制，自3月中旬起，各成員醫療機構已陸續恢復正常營運；在資金保障方面，集團在充分保證資金流動性和負債期限結構穩健的前提下，積極利用各種融資工具，第1季平均資金成本較上年度略有下降。

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