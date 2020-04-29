亞美能源首季淨利潤按年跌7%
2020年04月29日 12:10
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亞美能源(02686)公布，截至3月底止3個月，集團未經審計營業總收入按年減少約19%至約2.51億元人民幣(下同)；未經審計營業總成本按年減少約39%，至約9,898萬元；未經審計其他收益按年減少約46%，至約4,115萬元，及未經審計歸屬於公司所有者的淨利潤按年減少約7%，至約1.49億元。
於3月底，集團未經審計總資產約67.64億元，其中未經審計貨幣資金約20.2億元，交易性金融資產約5,140萬元，應收票據約600萬元，應收帳款約4.89億元，其他應收款約3.78億元，在建工程約10.8億元；集團未經審計總負債約7.62億元，其中應付帳款約2.42億元。
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