新濠悉售皇冠度假集團股份　料錄13億元虧損

公告指，集團於皇冠之9.99%投資已於集團綜合財務報表入帳列作透過損益反映公平值變動之金融資產。估計集團於截至今年12月31日止財政年度將錄得虧損(不包括交易開支)約13.06億港元。

出售事項完成後，新濠國際不再為皇冠之股東。

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