新濠悉售皇冠度假集團股份 料錄13億元虧損
2020年04月29日 12:22
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(Getty Images圖片)
新濠國際(00200)公布，旗下於美國上市的附屬新濠博亞娛樂周四(29日)向黑石集團，出售澳洲富豪帕克(James Packer)旗下皇冠度假集團(Crown Resorts)共6,767.5萬股股份，相當於皇冠已發行股本9.99%，每股作價8.15澳元，總代價約5.515億澳元(約27.57億港元)。出售事項所得款項將用作集團一般營運資金。
公告指，集團於皇冠之9.99%投資已於集團綜合財務報表入帳列作透過損益反映公平值變動之金融資產。估計集團於截至今年12月31日止財政年度將錄得虧損(不包括交易開支)約13.06億港元。
出售事項完成後，新濠國際不再為皇冠之股東。
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