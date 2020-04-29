渣打首季稅前基本盈利下跌11%　信貸減值大增11倍

期內信貸減值大幅增加11倍，至9.56億美元，主要是由於新型冠狀病毒迅速擴散帶來的經濟影響所致。

集團行政總裁溫拓思(Bill Winters)稱，集團信貸質素的壓力近期有所增加，第一季度的基本收入增加6%，並維持嚴格的成本控制。全球情緒目前雖極之低迷，有信心可跨越危機。

展望未來，集團管理層預期，新型冠狀病毒疫情過後市場逐步復甦，全球大部分地區第二季度的經濟增長率將大幅收縮，於今年下半年才漸漸走出衰退。個別市場的復甦速度將在很大程度上取決於政府刺激經濟措施和放寬限制政策的有效性，以及新型冠狀病毒本身的傳播情況。

該行又指，取消派發去年末期股息及排除考慮本年度中期股息是艱難的決定，此為應對非常特殊的情況。此外，於2020年不予預留、建議或派發普通股的中期股息。董事會完全認同股息對集團擁有人的重要性。至於2020年末期息的建議，董事會屆時會按集團全年的財務表現以及當時的中期前景而考慮。

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