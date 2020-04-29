【高盛推介】美團升穿1個月高位 留意高槓桿貼牛證
2020年04月29日 13:02
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(中新社圖片)
高盛(亞洲)有限責任公司：美團點評周二(28日)升約0.9%。周三(29日)早段繼續上升並跑贏大市，高見104.8港元，突破1個月高位。有報道指美團向新日及富士達等電單車生產商訂購100萬部共享電單車，當中美團買斷富士達一款Q8車型。報道並指該批電單車將率先在四川成都等城市上線。
觀察個股認股證資金流向，可見近日資金轉向部署認沽證，周一(27日)及周二共錄得約220萬元資流入。
投資者如看好，可留意新上市的美團牛證(68823)，收回價96.08元，行使價93.08元，換股比率100，槓桿比率9.8倍。
並可留意收回價稍遠一點的美團牛證(63135)，收回價93.08元，行使價90.08元，換股比率100，槓桿比率7.6倍，相近收回價牛證中槓桿最高。
相反，投資者如看淡，認沽證的中年期選擇可留意價外幅度約14%，年期約5個月的美團沽證(22775)，行使價88.83元，2020年9月25日到期，實際槓桿5.3倍。
高槓桿的選擇則可留意屬行使價90至102元間產品中，槓桿最突出的美團沽證(21733)，行使價94.23元，2020年6月22日到期，實際槓桿10.1倍。
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