【全球救市】分析料內地今年專項債發行規模倍增

新冠肺炎疫情令中國經濟進一步走弱。財經媒體彭博訪問的分析師預計，今年中國各地方政府將發行累計高達3萬億至4萬億元人民幣(下同)的專項債，較去年總規模提高約1倍。發債所得將用於道路、機場和鐵路等基礎設施。

報道指，上述計劃在山東省菏澤市得到明顯體現，這個相對缺乏對外聯繫的城市已經開始建設其第一條高鐵線的連接設施。雖然疫情期間停工了數周，但居民和官員稱，在幾個月前還是泥地的地方已經出現了一個現代化的子彈頭列車車站的框架。

為應對新冠肺炎帶來的負面影響，各國政府借入了創紀錄的資金來推行刺激計劃，相比之下，中國的反應較為溫和。觀乎中國今年已經發行了1.29萬億元專項債，5月底前還要再發行1萬億元，總計已超過去年2.15萬億元的累計額度。

標普亞太基礎設施評級團隊的高級主管Gloria Lu表示，表面上債務償還主要取決於項目本身產生的收入，而實際上這些仍然是政府債務。Lu稱，在所有促進增長的措施中，基礎設施投資可能是政府唯一能夠主動加強和控制的事情。

全國人大會議將於5月22日召開，預計將在會上公布今年的預算和其他關鍵目標。經濟學家目前預計今年經濟增長將跌至2%以下。

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